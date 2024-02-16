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  1. В Украине

Подача сообщений об открытии счетов предпринимателей в банках в контролирующие органы: внесены изменения в Порядок

23:59, 16 февраля 2024
Изменения относятся также к порядку закрытия счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях в контролирующие органы.
Подача сообщений об открытии счетов предпринимателей в банках в контролирующие органы: внесены изменения в Порядок
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Государственная налоговая служба Украины сообщил, что вступил в силу приказ Минфина от 13.12.2023 № 698, которым внесены изменения в Порядок представления сообщений об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков в банках и других финансовых учреждениях в контролирующие органы», утвержденного приказом Министерства финансов от 18.08.2015 № 721. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, во исполнение пунктов 69.2, 69.3 статьи 69 Налогового кодекса Украины расширяется обмен электронными сообщениями об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков между ГНС и банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг/эмитентами электронных денег.

Разработчикам программного обеспечения для доработки программного обеспечения, средствами которого будет производиться такой обмен, сообщено об электронных формах файлов сообщений здесь, которые используются для доработки программного обеспечения.

В период до 01.03.2024 предоставляется возможность отправлять в контролирующий орган сообщения об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков по форме, установленной приказом № 698, и по форме, действовавшей до вступления в силу настоящего приказа.

Начиная с 01.03.2024, обмен электронными документами будет производиться только по форме, установленной приказом № 698.

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