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  1. В Україні

Подання повідомлень про відкриття рахунків підприємців у банках до контролюючих органів: внесено зміни до Порядку

23:59, 16 лютого 2024
Зміни стосуються також порядку закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів.
Подання повідомлень про відкриття рахунків підприємців у банках до контролюючих органів: внесено зміни до Порядку
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Державна податкова служба України повідомил, що набрав чинності наказ Мінфіну від 13.12.2023 № 698, яким внесено зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, на виконання пунктів 69.2, 69.3 статті 69 Податкового кодексу України розширюється обмін електронними повідомленнями про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків між ДПС та банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг/емітентами електронних грошей.

Розробникам програмного забезпечення для доопрацювання програмного  забезпечення, засобами якого здійснюватиметься такий обмін, повідомлено про електронні форми файлів повідомлень тут, які використовуються для доопрацювання програмного забезпечення.

У період до 01.03.2024 надається можливість надсилати до контролюючого органу повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків за формою, встановленою наказом № 698, та за формою, яка діяла до набрання чинності цим наказом.

Починаючи з 01.03.2024, обмін електронними документами здійснюватиметься лише за формою, встановленою наказом № 698.

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