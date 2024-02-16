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  1. В Україні

Перетворили ділянку на сміттєзвалище: гендиректору «Київавтодор» та ексначальнику експлуатаційного управління повідомлено підозру

23:40, 16 лютого 2024
Генеральному директору «Київавтодор» та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомлено підозру у завданні збитків на майже 300 млн гривень.
Перетворили ділянку на сміттєзвалище: гендиректору «Київавтодор» та ексначальнику експлуатаційного управління повідомлено підозру
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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Державними правоохоронними органами було повідомлено про підозру генеральному директору «Київавтодор» та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, фігуранти справи підозрюються у сприянні звозу відходів на земельну ділянку, призначену виключно для накопичення снігу, зібраного на вулицях міста. Ці дії призвели до серйозного забруднення території, яке є небезпечним як для здоров'я людей, так і для довкілля.

Операція з виявлення протиправних дій проводилася оперативниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції. Під час огляду земельної ділянки, у якій було виявлено металобрухт, тверді побутові відходи та інші матеріали, встановлено, що внаслідок цих дій державі було завдано значні збитки, оцінені майже у 300 мільйонів гривень.

Згідно зі звинуваченням, керівники компанії та районного підприємства допустилися службової недбалості та порушення правил щодо збереження довкілля, що відображено у статтях ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Представники правоохоронних органів підкреслюють, що подібні порушення серйозно підривають екологічну безпеку міста та ставлять під загрозу здоров'я громадян. У зв'язку з цим розпочато кримінальне провадження, а обвинувальний акт дістала обидві особи.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

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