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  1. В Україні

На Київщині чоловік ледь не зарізав всю родину сусідів

23:21, 16 лютого 2024
Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
На Київщині чоловік ледь не зарізав всю родину сусідів
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ледь не вбив трьох осіб.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у листопаді минулого року у місті Боярка чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до квартири сусідів. Двері йому відчинила 60-річна жінка, яку кривдник вдарив ножем у груди.

«Через крик матері вибіг її син, якому обвинувачений завдав удари знаряддям злочину у живіт та ноги. Також чоловік поранив 62-річного чоловіка, після чого пішов додому.

На крики потерпілих відгукнулись сусіди, які викликали медиків та правоохоронців», - сказано у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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