В Киевской области мужчина едва не зарезал всю семью соседей

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который едва не убил трех человек.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в ноябре прошлого года в городе Боярка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в квартиру соседей. Дверь ему открыла 60-летняя женщина, которую обидчик ударил ножом в грудь.

«Из-за крика матери выбежал ее сын, которому обвиняемый нанес удары орудием преступления в живот и ноги. Также мужчина ранил 62-летнего мужчину, после чего ушел домой.

На крики потерпевших откликнулись соседи, которые вызвали медиков и правоохранителей», - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области парень избил и зарезал товарища.

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