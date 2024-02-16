Как заполнить налоговую декларацию по плате за землю: видеоинструкция

Украинцам обнародовали видеоинструкцию по заполнению налоговой декларации по плате за землю.

Государственная налоговая служба Украины обращает внимание плательщиков на необходимость правильного заполнения налоговой отчетности по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности). Видеоинструкцию обнародовали в пресс-службе ГНС.

Заполняя налоговую декларацию по плате за землю, в колонке 10 разд. І или колонке 11 разд. ІІ плательщик должен указать соответствующий код по КАТЕТТГ (Кодификатор административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, утвержденный приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 26.11.2020 г. № 290).

То есть указать код по КАТЕТТГ административно-территориальной единицы, на территории которой расположен земельный участок, и адрес места его расположения.

Если земельный участок находится за пределами конкретного населенного пункта, то в колонке 10 разд. и или колонке 11 разд. ІІ Декларации следует указать код по КАТЕТТГ этого населенного пункта.

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