Як заповнити податкову декларацію з плати за землю: відеоінструкція

Українцям оприлюднили відеоінструкцію з заповнення податкової декларації з плати за землю.

Державна податкова служба України звертає увагу платників на необхідності правильного заповнення податкової звітності з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності). Відеоінструкцію оприлюднили у пресслужбі ДПС.

Заповнюючи податкову декларацію з плати за землю, у колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ платник має зазначити відповідний код за КАТОТТГ (Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. № 290).

Тобто вказати код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована земельна ділянка, та адресу місця її розташування.

Якщо земельна ділянка знаходиться за межами конкретного населеного пункту, то у колонці 10 розд. І або колонці 11 розд. ІІ Декларації слід зазначити код за КАТОТТГ цього населеного пункту.

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