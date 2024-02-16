Превратили участок в свалку: гендиректору «Киевавтодор» и экс-начальнику эксплуатационного управления сообщено подозрение

Генеральному директору «Киевавтодор» и экс-начальнику одного из эксплуатационных управлений столицы сообщено подозрение в нанесении ущерба на почти 300 млн гривен.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

Государственными правоохранительными органами было сообщено о подозрении генеральному директору "Киевавтодор" и экс-начальнику одного из эксплуатационных управлений столицы. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, фигуранты дела подозреваются в содействии своза отходов на земельный участок, предназначенный исключительно для накопления снега, собранного на улицах города. Эти действия привели к серьезному загрязнению территории, которое является опасным как для здоровья людей, так и для окружающей среды.

Операция по выявлению противоправных действий проводилась оперативниками управления стратегических расследований в г. Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции. При осмотре земельного участка, в котором был обнаружен металлолом, твердые бытовые отходы и другие материалы, установлено, что в результате этих действий государству был нанесен значительный ущерб, оцененный почти в 300 миллионов гривен.

Согласно обвинению, руководители компании и районного предприятия допустили служебную халатность и нарушение правил по сохранению окружающей среды, что отражено в статьях ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Представители правоохранительных органов подчеркивают, что подобные нарушения серьезно подрывают экологическую безопасность города и ставят под угрозу здоровье граждан. В связи с этим начато уголовное производство, а обвинительный акт получили оба лица.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

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