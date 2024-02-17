Служба зайнятості надає фінансову підтримку роботодавцям: подробиці

Майже 900 роботодавців у Києві отримали компенсації на 42 мільйони гривень.

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Майже 900 роботодавців міста Києва скористалися унікальною можливістю отримати компенсації на загальну суму понад 42 мільйонів гривень за працевлаштування працівників та сплату єдиного внеску. Програми компенсацій стали дієвим інструментом підтримки бізнесу та збереження робочих місць в умовах економічних викликів та технологічних змін.

Роботодавці мали можливість скористатися різними видами компенсацій, які були запропоновані міським центром зайнятості. Серед них:

Компенсації за працевлаштування окремих категорій безробітних, які становили 50% від фактичних витрат на оплату праці.

Компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб у період дії воєнного стану.

Компенсації за облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю.

Компенсації за працевлаштування на нові робочі місця.

Ці програми спрямовані на стабілізацію бізнесу, підвищення обсягів виробництва та підтримку працівників. Київський міський центр зайнятості виступає надійним партнером для роботодавців у розв'язанні актуальних завдань. Він пропонує різні можливості компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу в місті.

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