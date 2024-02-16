Власти пересмотрят систему соцвыплат в условиях дефицита бюджета – Дмитрий Наталуха

По его мнению, нужна более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80-90-х годов.

Источник фото: Кирилл Чуботин / Укринформ

Система социальной помощи в Украине является частью «советского наследия» и, по мнению народного депутата от «Слуги народа», главы Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи это, наверное, нужно пересмотреть.

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«Я считаю, какие социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами соглашаюсь, наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и понижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть, должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80-90-х годов», - заявил он.

В то же время он отметил, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

«Это советское наследие. Оно запечатлелось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан», - объяснил Наталуха.

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