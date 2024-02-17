В Одессе мужчина за тысячу гривен продавал в парке гранату с запалом

Во время спецоперации в Одесском районе, правоохранители отделения полиции № 1 задержали правонарушителя, который пытался продать гранату с запалом за тысячу гривен.
Злоумышленника обнаружили вместе с взрывотехниками, которые изъяли боевой предмет и запал для дальнейшего исследования. Установлено, что преступник ранее уже отбывал наказание за другие преступления.
При наличии достаточных доказательств, ему сообщили о подозрении в незаконном обороте боевых припасов, что предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас подозреваемого держат в изоляторе временного содержания, и решают вопрос о применении меры пресечения.
Полиция также начала расследование, чтобы установить происхождение гранаты.
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