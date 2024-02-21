МЗС Польщі занепокоєне антиукраїнськими гаслами фермерів та закликами до путіна

Польські фермери на протесті закликали путіна «навести порядок в Україні та Брюсселі».

Джерело фото: ukrinform

На протесті польських фермерів, що відбувся 20 лютого на кордоні з Україною, було помічено плакат з закликом до російського диктатора володимира путіна «навести порядок в Україні та Брюсселі». Поруч з ним був прапор колишнього СРСР.

Організатори протестів наголосили, що кожен учасник несе відповідальність за написане на їх плакатах.

Міністерство закордонних справ Польщі висловило занепокоєння через появу на протестах фермерів антиукраїнських гасел та вихвалення путіна та його війни проти України. Про це йдеться на сайті відомства.

У заяві пресслужби МЗС Польщі зазначено, що такі дії не тільки шкодять Польщі, яка надає допомогу Україні, але й дискредитують організаторів протесту.

Міністерство закликає організаторів протестів виявити та вилучити зі свого руху тих, хто стоїть за такими акціями.

«Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії володимира путіна проти України та руйнування світової економіки, а не тому, що українці захищаються від агресії», - підкреслили у міністерстві.

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