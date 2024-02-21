Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Допуск кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів відбудеться 4 березня

ВККС буде працювати у складі одразу п’яти колегій.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Електронні документи для військових будуть в аналогу додатка Дія під назвою Армія+, який готує до запуску Міноборони

Документи військовослужбовців будуть в мобільному додатку Армія+, який схожий на Дію.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду обов’язково необхідно провести у 2024 році – ВАКС

У 2024 році закінчується строк повноважень Громадської ради міжнародних експертів.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

  1. У світі

МЗС Польщі занепокоєне антиукраїнськими гаслами фермерів та закликами до путіна

16:59, 21 лютого 2024
Польські фермери на протесті закликали путіна «навести порядок в Україні та Брюсселі».
МЗС Польщі занепокоєне антиукраїнськими гаслами фермерів та закликами до путіна
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На протесті польських фермерів, що відбувся 20 лютого на кордоні з Україною, було помічено плакат з закликом до російського диктатора володимира путіна «навести порядок в Україні та Брюсселі». Поруч з ним був прапор колишнього СРСР.

Організатори протестів наголосили, що кожен учасник несе відповідальність за написане на їх плакатах.

Міністерство закордонних справ Польщі висловило занепокоєння через появу на протестах фермерів антиукраїнських гасел та вихвалення путіна та його війни проти України. Про це йдеться на сайті відомства.

У заяві пресслужби МЗС Польщі зазначено, що такі дії не тільки шкодять Польщі, яка надає допомогу Україні, але й дискредитують організаторів протесту.

Міністерство закликає організаторів протестів виявити та вилучити зі свого руху тих, хто стоїть за такими акціями.

«Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії володимира путіна проти України та руйнування світової економіки, а не тому, що українці захищаються від агресії», - підкреслили у міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду