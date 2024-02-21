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  1. В мире

МИД Польши обеспокоен антиукраинскими лозунгами фермеров и призывами к путину

16:59, 21 февраля 2024
Польские фермеры на протесте призвали Путина «навести порядок в Украине и Брюсселе».
МИД Польши обеспокоен антиукраинскими лозунгами фермеров и призывами к путину
Источник фото: ukrinform
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На протесте польских фермеров, который состоялся 20 февраля на границе с Украиной, был замечен плакат с призывом к российскому диктатору владимиру путину «навести порядок в Украине и Брюсселе». Рядом с ним был флаг бывшего СССР.

Организаторы протестов отметили, что каждый участник несет ответственность за написанное на их плакатах.

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность из-за появления на протестах фермеров антиукраинских лозунгов и восхваления путина и его войны против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

В заявлении пресс-службы МИД Польши указано, что такие действия не только вредят Польше, которая оказывает помощь Украине, но и дискредитируют организаторов протеста.

Министерство призывает организаторов протестов выявить и изъять из своего движения тех, кто стоит за такими акциями.

"Нынешнее положение польских фермеров является следствием агрессии владимира путина против Украины и разрушения мировой экономики, а не потому, что украинцы защищаются от агрессии", - подчеркнули в министерстве.

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