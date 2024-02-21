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  1. В Украине

«Слуга народа» Медяник слагает депутатский мандат

16:37, 21 февраля 2024
Нардеп Вячеслав Медяник из «Слуги народа» слагает мандат вероятно из-за проблем со здоровьем.
«Слуга народа» Медяник слагает депутатский мандат
Источник фото: 24tv.ua
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Народный депутат-мажоритарщик из фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник слагает мандат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее источники ZN.UA рассказали, что Медяник столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, поэтому он планирует выехать на лечение за границу.

Вячеслав Медяник был избран на выборах 2019 года по 27 округу Днепра. Перед тем, как войти в состав Верховной Рады, он активно занимался строительным бизнесом. В парламенте он занимал должность главы подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности.

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