«Слуга народа» Медяник слагает депутатский мандат

Нардеп Вячеслав Медяник из «Слуги народа» слагает мандат вероятно из-за проблем со здоровьем.

Источник фото: 24tv.ua

Народный депутат-мажоритарщик из фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник слагает мандат. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее источники ZN.UA рассказали, что Медяник столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, поэтому он планирует выехать на лечение за границу.

Вячеслав Медяник был избран на выборах 2019 года по 27 округу Днепра. Перед тем, как войти в состав Верховной Рады, он активно занимался строительным бизнесом. В парламенте он занимал должность главы подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.