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Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Перевищення швидкості фіксуватимуть за новими правилами, а водіїв каратимуть за те, що не міняють шини, – проект змін до КУпАП

Відповідальність для водіїв наставатиме за проїзд із перевищенням середньої швидкості руху авто, яка буде визначатися шляхом ділення подоланої автомобілем відстані на час, витрачений на проїзд визначеної ділянки дороги.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

  1. В Україні

«Слуга народу» Медяник складає депутатський мандат

16:37, 21 лютого 2024
Нардеп В’ячеслав Медяник зі «Слуги народу» складає мандат ймовірно через проблеми зі здоров'ям.
«Слуга народу» Медяник складає депутатський мандат
Джерело фото: 24tv.ua
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Народний депутат-мажоритарник із фракцї «Слуга народу» В’ячеслав Медяник складає мандат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше джерела ZN.UA розповіли, що Медяник зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, тому він планує виїхати на лікування за кордон.

В’ячеслав Медяник був обраний на виборах 2019 року по 27 округу Дніпра. Перед тим, як увійти до складу Верховної Ради, він активно займався будівельним бізнесом. У парламенті він обіймав посаду голови підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

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