«Слуга народу» Медяник складає депутатський мандат

Нардеп В’ячеслав Медяник зі «Слуги народу» складає мандат ймовірно через проблеми зі здоров'ям.

Джерело фото: 24tv.ua

Народний депутат-мажоритарник із фракцї «Слуга народу» В’ячеслав Медяник складає мандат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше джерела ZN.UA розповіли, що Медяник зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, тому він планує виїхати на лікування за кордон.

В’ячеслав Медяник був обраний на виборах 2019 року по 27 округу Дніпра. Перед тим, як увійти до складу Верховної Ради, він активно займався будівельним бізнесом. У парламенті він обіймав посаду голови підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності.

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