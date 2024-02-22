Власник бренду Jacobs може вийти з російського ринку через санкції Євросоюзу, — ЗМІ

Акції відомого виробника кави вже впали до рекордно низького рівня.

Власник бренду Jacobs може вийти з російського ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у компанії JDE Peet's заявили, що нові санкції Євросоюзу проти рф створили невизначеність щодо майбутнього бізнесу в країні-агресорі. Це викликало падіння акцій відомого виробника кави до рекордно низького рівня.

У серпні 2023 року JDE Peet's заявила, що вестиме свою діяльність в рф як окремий бізнес і продаватиме лише місцеві бренди.

Однак деякі елементи грудневого 12-го пакета санкцій Євросоюзу, які набувають чинності в червні 2024 року, можуть негативно вплинути на тих, хто контролює ці активи.

За інформацією аналітиків, JDE Peet's «не впевнена, чи зможе вона зберегти контроль над своїм російським бізнесом» з огляду на нові санкції, що погіршує її перспективи на 2024 рік.

До того ж акції відомого виробника кави вже впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів.

Компанія заявила, що вплив припинення продажу міжнародних продуктів є невизначеним, але зазначила, що лише ребрендинг бренду Jacobs для російського ринку призвів до знецінення на суму 185 мільйонів євро.

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