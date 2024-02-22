Владелец бренда Jacobs может выйти с российского рынка из-за санкций Евросоюза, — СМИ

Акции известного производителя кофе уже упали до рекордно низкого уровня.

Владелец бренда Jacobs может выйти из российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в компании JDE Peet's заявили, что новые санкции Евросоюза против рфсоздали неопределенность в отношении будущего бизнеса в стране-агрессоре. Это вызвало падение акций известного производителя кофе до рекордно низкого уровня.

В августе 2023 года JDE Peet's заявила, что будет вести свою деятельность в рф как отдельный бизнес и будет продавать только местные бренды.

Однако некоторые элементы 12-го декабрьского пакета санкций Евросоюза, которые вступают в силу в июне 2024 года, могут негативно повлиять на тех, кто контролирует эти активы.

По информации аналитиков, JDE Peet's «не уверена, сможет ли она сохранить контроль над своим российским бизнесом», учитывая новые санкции, что ухудшает ее перспективы на 2024 год.

К тому же акции известного производителя кофе уже упали на 6,8% до 21,60 евро в начале торгов.

Компания заявила, что влияние прекращения продаж международных продуктов неопределенно, но отметила, что только ребрендинг бренда Jacobs для российского рынка привел к обесцениванию на сумму 185 миллионов евро.

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