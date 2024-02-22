Большинство избирателей США поддерживают Джо Байдена, но считают его слишком старым, — опрос

Опрос, проведенный с 15 по 19 февраля, показал, что 49% зарегистрированных избирателей поддерживают Байдена и 45% — Трампа, но действующий президент США считают старым для второго срока.

Фото: golosameriki.com

В США большинство зарегистрированных избирателей поддерживают действующего президента страны Джо Байдена против экс-президента США Дональда Трампа в гипотетическом противостоянии на всеобщих выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Квиннипэкский университет, передает Politico.

Опрос, проведенный с 15 по 19 февраля, показал, что 49 процентов американцев поддерживают Байдена, а 45 процентов - поддерживают Трампа.

Однако 67 процентов избирателей заявили, что 81-летний президент слишком стар, чтобы эффективно оставаться на своем посту еще один срок. При этом 57 процентов считаю слишком старым Трампа, которому 77 лет. А вот позитивную оценку умственным способностям Трампа в контексте возможности его переизбрания дали только 48 процентов опрошенных.

В ходе мероприятия был опрошен 1421 зарегистрированный избиратель по всей стране, а погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что Байден запускает избирательную кампанию на TikTok.

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