Книга рекордов Гиннеса лишила пса Бобби статуса самого старого в мире

У ветеринаров возникли сомнения, действительно ли собака дожил до возраста, который можно сравнить с 200-летием по человеческим меркам.

Источник фото: Paulo Cunha/EPA

В Португалии мастифа Боби лишили статуса самой старой собаки мира из-за недостатка доказательств возраста животного. Об этом пишет «The Guardian».

В своем заявлении Книга рекордов Гиннесса утверждает, что пришла к выводу, что «больше не имеет необходимых доказательств в поддержку заявления Боби как рекордсмена».

Напомним, у ветеринаров возникли сомнения, действительно ли собака дожил до возраста, который можно сравнить с 200-летием по человеческим меркам.

Наряду с широким освещением в средствах массовой информации секретов долголетия Боби, в интернете активно изучали изображения Боби в 1999 году, на которых он имеет лапы другого цвета, чем собака, которая умерла в Португалии 21 октября в возрасте, как считается, 31 год и 165 дней.

Ветеринары отметили, что хотя возраст был зарегистрирован в национальной базе данных домашних животных, обычно это базируется на самосертификации владельцев. Кроме того, генетическое тестирование, которое прошел Бобби, лишь подтвердило его старость, а не его точный возраст.

Предыдущим рекордсменом был австралийский пастуший пес по кличке Блуи, который умер в 1939 году в возрасте 29 лет и 5 месяцев.

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