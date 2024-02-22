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  1. У світі

Книга рекордів Гіннеса позбавила пса Бобі статусу найстарішого у світі

23:40, 22 лютого 2024
У ветеринарів виникли сумніви, чи дійсно собака дожив до віку, який можна порівняти з 200-літтям за людськими мірками.
Книга рекордів Гіннеса позбавила пса Бобі статусу найстарішого у світі
Джерело фото: Paulo Cunha/EPA
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У Португалії мастифа Бобі позбавили статусу найстарішого собаки світу через те, що бракує доказів віку тварини. Про це пише «The Guardian».

У своїй заяві Книга рекордів Гіннеса стверджує, що дійшла висновку, що « більше не має необхідних доказів на підтримку заяви Бобі як рекордсмена».

Нагадаємо, у ветеринарів виникли сумніви, чи дійсно собака дожив до віку, який можна порівняти з 200-літтям за людськими мірками.

Поряд із широким висвітленням у засобах масової інформації секретів довголіття Бобі, в інтернеті активно вивчали зображення Бобі в 1999 році, на яких він має лапи іншого кольору, ніж собака, яка померла в Португалії 21 жовтня у віці, як вважається, 31 рік і 165 днів.

Ветеринари зазначили, що хоча його вік був зареєстрований у національній базі даних домашніх тварин, зазвичай це базується на самосертифікації власників. Крім того, генетичне тестування, яке пройшов Бобі, лише підтвердило його старість, а не його точний вік.

Попереднім рекордсменом був австралійський пастуший пес на призвісько Блуї, який помер у 1939 році у віці 29 років і 5 місяців.

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