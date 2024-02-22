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  1. У світі

Більшість виборців США підтримує Джо Байдена, але вважає його занадто старим, — опитування

17:54, 22 лютого 2024
Опитування, проведене з 15 по 19 лютого, показало, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Байдена і 45% відсотків — Трампа, але чинного президента США вважають старим для другого терміну.
Більшість виборців США підтримує Джо Байдена, але вважає його занадто старим, — опитування
Фото: golosameriki.com
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У США більшість зареєстрованих виборців підтримують чинного президента країни Джо Байдена проти екс-президента США Дональда Трампа у гіпотетичному протистоянні на загальних виборах. Про це свідчать результати опитування, яке провів університет Квінніпека, передає Politico.

Опитування, проведене з 15 по 19 лютого, показало, що 49 відсотків американців підтримують Байдена, а 45 відсотків - підтримують Трампа.

Проте 67 відсотків виборців заявили, що 81-річний президент надто старий, щоб ефективно залишатися на посаді на ще один термін. При цьому 57 відсотків вважаю надто старим Трампа, якому зараз 77 років. А ось позитивну оцінку розумовим здібностям Трампа у контексті можливості його переобрання дали лише 48 відсотків опитаних.

У ході заходу було опитано 1421 зареєстрованого виборця по всій країні, а похибка становить плюс-мінус 2,5 процентних пункти.

Раніше ми писали, що Байден запускає виборчу кампанію на TikTok.

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