Британія інвестує €280 млн у закупівлю та виробництво артснарядів для України

Велика Британія виділить упродовж року 245 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для потреб України.

Велика Британія виділить упродовж року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 280 млн євро) на закупівлю та виробництво артилерійських снарядів для потреб України.

Про це повідомляє сайт британського уряду.

У комюніке зазначається, що 245 млн фунтів стерлінгів виділяються на придбання боєприпасів та пожвавлення ланцюжків постачання, щоб забезпечити снаряди для потреб ЗСУ.

«Фінансування Великої Британії на суму майже чверть мільярда фунтів стерлінгів дозволить збільшити критичні запаси артилерійських боєприпасів», — сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. «Разом ми забезпечимо поразку путіна та перемогу демократії, міжнародного порядку та українського народу».

Окрім цього, британський уряд повідомив про підписання низки мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міноборони та британською компанією Cook Defence Systems щодо придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

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