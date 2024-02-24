У КГС ВС підбили підсумки роботи господарських судів у 2023 році

У 2023 році суттєво збільшилися основні показники роботи господарських судів порівняно з показниками 2022 року, а подекуди вони перевищили навіть показники «довоєнного» 2021 року.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що можна з упевненістю констатувати факт, що роль та значення господарської юрисдикції були, є і, без сумніву, будуть надзвичайно важливими в розвитку держави.

Про це він сказав під час розширеної наради щодо підбиття підсумків роботи господарських судів у 2023 році за участю суддів Верховного Суду у Касаційному господарському суді, голів апеляційних і місцевих господарських судів.

«Уже зараз ми маємо дбати про повоєнну відбудову країни, і суди зі свого боку повинні забезпечити належний захист інвестицій за чіткими й зрозумілими правилами», – зауважив Голова ВС.

Станіслав Кравченко поінформував, що у 2023 році на розгляд судів надійшло понад 4,5 млн справ і матеріалів. Серед них були й нові категорії спорів, пов’язаних із війною. За його словами, попри надскладні умови, такі як надмірне навантаження, кадровий голод і безпекові ризики, судова система достойно впоралася з викликами та продовжила ефективно виконувати свої завдання.

Також очільник ВС зазначив, що Верховному Суду впродовж 2023 року вдалося сформувати достатню кількість правових висновків для забезпечення єдності судової практики щодо вирішення актуальних питань, що виникали, зокрема, і в нових категоріях справ.

«Ретроспектива показує, що ми вже набули цінний досвід, який дасть нам можливість подолати всі виклики в майбутньому», – переконаний Станіслав Кравченко.

Аналізуючи результати діяльності системи господарських судів у 2023 році, голова КГС ВС Лариса Рогач зазначила, що в перший рік повномасштабного вторгнення господарські суди продемонстрували здатність мобілізуватися та оперативно знаходити шляхи для забезпечення дотримання високих стандартів здійснення правосуддя. Другий же рік повномасштабної війни засвідчує стабілізацію роботи всієї системи господарських судів в умовах воєнного стану.

Як зауважила Лариса Рогач, необхідно наголосити на тому, що у 2023 році суттєво збільшилися основні показники роботи господарських судів порівняно з показниками 2022 року, а подекуди вони перевищили навіть показники «довоєнного» 2021 року. І на тлі відчутного кадрового голоду як серед суддів, так і серед працівників апаратів судів, суттєвого збільшення навантаження на суддів у зв’язку із збільшенням процесуальних звернень якість роботи господарських судів зросла порівняно з попереднім роком, зокрема скоротилися строки розгляду справ.

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