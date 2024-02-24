«Будинок-літак» на Арсенальній очистили від незаконної реклами

Цього тижня комунальники очистили простір біля метро Арсенальна.

Джерело фото: facebook.com/kyivreklama

У Києві комунальники продовжують демонтувати вивіски і незаконну рекламу у місті. Цього тижня очистили простір біля метро Арсенальна. Як розповіли в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама», комунальники прибрали рекламу з так званого «будинку-літака».

Будівля була зведена ще у 30-х роках XX століття і є пам’яткою архітектури місцевого значення. Архітектурний ансамбль цієї споруди був містобудівною домінантою панорами правобережжя Києва XX століття.

Всього на цій локації демонтували 25 незаконних конструкцій загальною площею 65 метрів квадратних.

Джерело фото: facebook.com/kyivreklama

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