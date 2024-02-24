«Дом-самолет» на Арсенальной очистили от незаконной рекламы

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Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

У представителя Совета бизнес-омбудсмена будет 4 часа, чтобы успеть на обыск у предпринимателя – что рекомендовал принять Комитет для защиты бизнеса

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект, по которому представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

  1. В Украине

«Дом-самолет» на Арсенальной очистили от незаконной рекламы

23:59, 24 февраля 2024
На этой неделе коммунальщики очистили пространство возле метро Арсенальная.
«Дом-самолет» на Арсенальной очистили от незаконной рекламы
Источник фото: facebook.com/kyivreklama
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В Киеве коммунальщики продолжают демонтировать вывески и незаконную рекламу в городе. На этой неделе очистили пространство возле метро Арсенальная. Как рассказали в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама», коммунальщики убрали рекламу с так называемого «дома-самолета».

Здание было построено еще в 30-х годах XX века и является памяткой архитектуры местного значения. Архитектурный ансамбль этого сооружения являлся градостроительной доминантой панорамы правобережья Киева XX века.

Всего на этой локации было демонтировано 25 незаконных конструкций общей площадью 65 квадратных метров.

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

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