«Дом-самолет» на Арсенальной очистили от незаконной рекламы

На этой неделе коммунальщики очистили пространство возле метро Арсенальная.

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

В Киеве коммунальщики продолжают демонтировать вывески и незаконную рекламу в городе. На этой неделе очистили пространство возле метро Арсенальная. Как рассказали в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама», коммунальщики убрали рекламу с так называемого «дома-самолета».

Здание было построено еще в 30-х годах XX века и является памяткой архитектуры местного значения. Архитектурный ансамбль этого сооружения являлся градостроительной доминантой панорамы правобережья Киева XX века.

Всего на этой локации было демонтировано 25 незаконных конструкций общей площадью 65 квадратных метров.

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

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