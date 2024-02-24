Британия инвестирует €280 млн в закупку и производство артснарядов для Украины

Великобритания выделит в течение года 245 миллионов фунтов стерлингов на закупку и производство артиллерийских снарядов для нужд Украины.

Великобритания выделит в течение года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 280 млн евро) на закупку и производство артиллерийских снарядов для нужд Украины.

Об этом сообщает сайт британского правительства.

В коммюнике отмечается, что 245 млн фунтов стерлингов выделяются на приобретение боеприпасов и оживление цепочек снабжения, чтобы обеспечить снаряды для нужд ВСУ.

«Финансирование Великобритании на сумму почти четверть миллиарда фунтов стерлингов позволит увеличить критические запасы артиллерийских боеприпасов», - сказал министр обороны Великобритании Грант Шеппс. «Вместе мы обеспечим поражение путина и победу демократии, международного порядка и украинского народа».

Кроме того, британское правительство сообщило о подписании ряда миллионных контрактов между закупочным агентством Минобороны и британской компанией Cook Defence Systems о приобретении сотен запчастей для ремонта украинских танков и другой бронетехники.

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