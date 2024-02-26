Польські фермери почали протести на кордоні з Німеччиною: не пропускають навіть легковики

Польські фермери заблокували пункт пропуску біля Франкфурта-на-Одері.

Джерело фото: censor.net

Польські фермери у знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Польщею біля Франкфурта-на-Одері. Це дійство може призвести до значних затримок у русі в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Поліція закликала водіїв уникати автобану A12 та скористатися іншими прикордонними переходами. Про це повідомляє Spiegel.

У неділю ввечері також було заблоковано рух тракторами, фургонами і вантажівками на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку. Фермери протестували, переважно, проти скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне паливо.

Деякі аграрії висловлюють надію на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском та вимагають відкликання політики Зеленого курсу ЄС, яка, на їхню думку, негативно впливає на фермерський сектор. Блокада пункту пропуску планується до 13:00, проте може бути продовжена або відбутися інші форми протесту.

«Ми чекаємо на прем'єр-міністра» – йдеться на одному з банерів, розміщених на машинах фермерів. «Політика ЄС руйнує фермерів» – ще одне гасло, яке підготували протестувальники.

Нагадаємо, із 1 березня до протестів польських фермерів на кордоні з Україною планують доєднатися перевізники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.