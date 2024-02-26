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  1. В мире

Польские фермеры начали протесты на границе с Германией: не пропускают даже легковушки

12:58, 26 февраля 2024
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска возле Франкфурта-на-Одере.
Польские фермеры начали протесты на границе с Германией: не пропускают даже легковушки
Источник фото: censor.net
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Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей возле Франкфурта-на-Одере. Это действо может привести к значительным задержкам в движении в Бранденбурге до второй половины дня понедельника. Полиция призвала водителей избегать автобана A12 и воспользоваться другими пограничными переходами. Об этом сообщает Spiegel.

В воскресенье вечером также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны. Фермеры протестовали, в основном, против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Некоторые аграрии выражают надежду на встречу с премьер-министром Дональдом Туском и требуют отзыва политики Зеленого курса ЕС, которая, по их мнению, негативно влияет на фермерский сектор. Блокада пункта пропуска планируется до 13:00, однако может быть продолжена или состояться другие формы протеста.

"Мы ждем премьер-министра" - говорится на одном из баннеров, размещенных на машинах фермеров. "Политика ЕС разрушает фермеров" - еще один лозунг, который подготовили протестующие.

Напомним, с 1 марта к протестам польских фермеров на границе с Украиной планируют присоединиться перевозчики.

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