Польские фермеры начали протесты на границе с Германией: не пропускают даже легковушки

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска возле Франкфурта-на-Одере.

Источник фото: censor.net

Польские фермеры в знак протеста заблокировали пункт пропуска на границе с Польшей возле Франкфурта-на-Одере. Это действо может привести к значительным задержкам в движении в Бранденбурге до второй половины дня понедельника. Полиция призвала водителей избегать автобана A12 и воспользоваться другими пограничными переходами. Об этом сообщает Spiegel.

В воскресенье вечером также было заблокировано движение тракторами, фургонами и грузовиками на городском мосту во Франкфурте-на-Одере с немецкой стороны. Фермеры протестовали, в основном, против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Некоторые аграрии выражают надежду на встречу с премьер-министром Дональдом Туском и требуют отзыва политики Зеленого курса ЕС, которая, по их мнению, негативно влияет на фермерский сектор. Блокада пункта пропуска планируется до 13:00, однако может быть продолжена или состояться другие формы протеста.

"Мы ждем премьер-министра" - говорится на одном из баннеров, размещенных на машинах фермеров. "Политика ЕС разрушает фермеров" - еще один лозунг, который подготовили протестующие.

Напомним, с 1 марта к протестам польских фермеров на границе с Украиной планируют присоединиться перевозчики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.