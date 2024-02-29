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  1. У світі

У Нідерландах хочуть зобов'язати українських біженців платити за житло

17:10, 29 лютого 2024
У Нідерландах для працевлаштованих українців хочуть посилити деякі правила.
У Нідерландах хочуть зобов'язати українських біженців платити за житло
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У четвер, 29 лютого, у парламенті Нідерландах планують обговорити питання українських біженців, які працюють у країні. Їх хочуть зобов'язати платити за проживання, передає dutchnews.nl.

Біженці з України набули спеціального статусу, який надає ті ж права на проживання та роботу, що й громадянам ЄС. У Нідерландах українці отримують від влади від 280 до 380 євро на проживання, які мають припинитися, коли вони знайдуть роботу. За словами місцевих органів влади, це важко контролювати.

Також українські біженці звільнені від сплати медичного страхування, побутових рахунків та місцевих податків. Депутати кажуть, що тих, хто знайшов роботу, треба попросити платити більше із власної кишені.

За статистикою, близько 46% українських біженців знайшли роботу в Нідерландах. Водночас, серед громадян третіх країн, які приїхали з України (яких близько 8% від загальної кількості людей з тимчасовим захистом), працюють 77%.

«Українці, які тут працюють, мають зробити свій внесок у власне житло. Це те, що мають робити шукачі притулку та люди, які отримують пільги. До українців потрібно ставитися так само, як до всіх інших у цій країні», – сказала депутатка Каті Пірі.

Раніше в Нідерландах закрився один з центрів прийому біженців.

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