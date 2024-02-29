Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч через жест у грі чемпіонату Саудівської Аравії

Колишній зірці «Реала» і «Манчестер Юнайтед» також доведеться заплатити «Аль-Шабаб» штраф.

Джерело фото: AP Photo/Amr Nabil

Нападника «Аль-Насра» Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за нібито образливий жест під час гри на Чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє «Associated Press».

У неділю «Аль-Наср» переміг «Аль-Шабаб» із рахунком 3:2. Після матчу зʼявилося відео, на якому Роналду затискає вухо і махає рукою перед тазом жестом, який, здавалося, був спрямований на вболівальників «Аль-Шабаб», пише видання.

На фоні можна було почути вигуки «Мессі», які згадували про давнього суперника Роналду з футболу Ліонеля Мессі.

Комітет з питань дисципліни та етики Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) оголосив, що Роналду дискваліфікували на один матч за його вчинок. Наступна гра чемпіонату «Аль-Насср» відбудеться в четвер проти «Аль-Хазма» вдома.

Колишній зірці «Реала» і «Манчестер Юнайтед» також доведеться заплатити «Аль-Шабаб» штраф у розмірі 20 000 саудівських ріалів (5333 долари), щоб покрити витрати клубу на подання скарги, і половину цієї суми — федерації.

У комітеті заявили, що це рішення не підлягає оскарженню.

ЗМІ Саудівської Аравії пишуть, що Роналду у своє виправдання сказав комітету, що він показав жест перемоги, поширений в Європі.

Джерело відео: twitter.com

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.