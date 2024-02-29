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Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч из-за жеста в игре чемпионата Саудовской Аравии

15:54, 29 февраля 2024
Бывшей звезде «Реала» и «Манчестер Юнайтед» также придется заплатить «Аль-Шабаб» штраф.
Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч из-за жеста в игре чемпионата Саудовской Аравии
Источник фото: AP Photo/Amr Nabil
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Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за якобы оскорбительный жест во время игры на Чемпионате Саудовской Аравии.

Об этом сообщает «Associated Press».

В воскресенье «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2. После матча появилось видео, на котором Роналду зажимает ухо и машет рукой перед тазом жестом, который, казалось, был направлен на болельщиков «Аль-Шабаб», пишет издание.

На фоне можно было услышать возгласы «Месси», которые упоминали о давнем сопернике Роналду по футболу Лионелю Месси.

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявил, что Роналду дисквалифицировали на один матч за его поступок. Следующая игра чемпионата «Аль-Насср» состоится в четверг против «Аль-Хазма» дома.

Бывшей звезде «Реала» и «Манчестер Юнайтед» также придется заплатить «Аль-Шабаб» штраф в размере 20 000 саудовских риалов (5333 доллара), чтобы покрыть расходы клуба на подачу жалобы, и половину этой суммы - федерации.

В комитете заявили, что данное решение не подлежит обжалованию.

СМИ Саудовской Аравии пишут, что Роналду в свое оправдание сказал комитету, что он показал жест победы, распространенный в Европе.

Источник видео: twitter.com

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