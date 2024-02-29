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  1. В мире

В Нидерландах хотят обязать украинских беженцев платить за жилье

17:10, 29 февраля 2024
В Нидерландах для трудоустроенных украинцев хотят ужесточить некоторые правила.
В Нидерландах хотят обязать украинских беженцев платить за жилье
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У четверг, 29 февраля, в парламенте Нидерландах планируют обговорить вопрос украинских беженцев, которые работают в стране.  Их хотят обязать платить за проживание, передает dutchnews.nl.

Беженцы из Украины получили специальный статус, который дает те же права на проживание и работу, что и гражданам ЕС. В Нидерландах украинцы получают от властей от 280 до 380 евро на проживание, которые должны прекратиться, когда они найдут работу. По словам местных органов власти, это сложно контролировать.

Также украинские беженцы освобождены от оплаты медицинского страхования, бытовых счетов и местных налогов. Депутаты говорят, что тех, кто нашел работу, нужно попросить платить больше из собственного кармана.

Согласно статистике, около 46% украинских беженцев нашли работу в Нидерландах. В то же время среди граждан третьих стран, приехавших из Украины (которых около 8% от общего количества людей с временной защитой), работают 77%.

«Украинцы, которые здесь работают, должны внести свой вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать искатели убежища и люди, получающие льготы. К украинцам нужно относиться так же, как ко всем остальным в этой стране», – сказала депутат Кати Пири.

Ранее в Нидерландах закрылся один из центров приема беженцев.

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