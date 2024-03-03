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Потрібна в іншому місці: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО

14:37, 3 березня 2024
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився, що тепер без захисту залишаться стратегічні об'єкти країни.
Потрібна в іншому місці: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Фото: visegradinsight.eu
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Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія відкликає з країни систему протиповітряної оборони SAMP/TT Mamba, яка перебуває на військовій базі Малацьки-Кучиня. Про це пише видання Aktuality.

«Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці», – зазначив Фіцо.

Словацький прем’єр поскаржився, що тепер без захисту залишаться стратегічні об'єкти країни, зокрема АЕС. Фіцо також нагадав, що попередній уряд передав Україні працюючу російську систему ППО С-300.

«Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці», – заявив прем'єр.

Як пише видання, італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.

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