Нужна в другом месте: Италия решила забрать из Словакии свою систему ПВО

Премьер Словакии Роберт Фицо пожаловался, что теперь без защиты останутся стратегические объекты страны.

Фото: visegradinsight.eu

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Италия отзывает из страны находящуюся на военной базе Малацки-Кучина систему противовоздушной обороны SAMP/TT Mamba. Об этом пишет издание Aktuality.

"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система ПВО, которую нам предоставили в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", - отметил Фицо.

Словацкий премьер посетовал, что теперь без защиты останутся стратегические объекты страны, в том числе АЭС. Фицо также напомнил, что предыдущее правительство передало Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

"Потом у нас некоторое время были американские системы Patriot, впоследствии и они ушли, а теперь тоже уходят итальянцы", – заявил премьер.

Как пишет издание, итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году.

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