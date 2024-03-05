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  1. У світі

Канада розглядає відправку військових інструкторів в Україну за певних умов

11:56, 5 березня 2024
Канада можливо відправить військових інструкторів в Україну, але не для участі в бойових діях.
Канада розглядає відправку військових інструкторів в Україну за певних умов
Джерело фото: ukrinform
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Канада розгляне можливість відправки військових інструкторів в Україну за «певних умов», заявив міністр оборони Канади Білл Блер. Проте наразі таких умов не існує. Про це повідомляє Global News.

Блер підкреслив, що будь-які канадські військові, які можуть бути відправлені, будуть виконувати виключно «небойові» функції. Він також наголосив, що умови в Україні повинні змінитися перед тим, як канадські війська зможуть повернутися до країни, де вони проводили навчання українських солдат перед російським вторгненням.

«Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання», - сказав Блер.

Операція «Об'єднувач», яка розпочалася в 2015 році після окупації Криму росією, навчила понад 40 тисяч українських солдат. Проте після російського вторгнення канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

«Ми провели низку обговорень з українцями, які говорять про те, що, коли умови будуть відповідними, ми зможемо повернутися», - додав Блер, підкреслюючи, що канадські Збройні сили не готові виконувати бойові дії, він зазначив, що це стосується будь-якої діяльності, яка може бути сприйнята як бойова.

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