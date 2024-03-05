Канада рассматривает отправку военных инструкторов в Украину при определенных условиях

Канада возможно отправит военных инструкторов в Украину, но не для участия в боевых действиях.

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Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину при "определенных условиях", заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Однако пока таких условий не существует. Об этом сообщает Global News.

Блэр подчеркнул, что любые канадские военные, которые могут быть отправлены, будут выполнять исключительно "небоевые" функции. Он также отметил, что условия в Украине должны измениться перед тем, как канадские войска смогут вернуться в страну, где они проводили обучение украинских солдат перед российским вторжением.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить учения в Украине, но мы собираемся продолжать обучение", - сказал Блэр.

Операция "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией, обучила более 40 тысяч украинских солдат. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут подходящими, мы сможем вернуться", - добавил Блэр, подчеркивая, что канадские Вооруженные силы не готовы выполнять боевые действия, он отметил, что это касается любой деятельности, которая может быть воспринята как боевая.

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