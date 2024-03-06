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На Кіпрі вбили та відправили на продаж у ресторани понад 400 тисяч птахів

23:00, 6 березня 2024
На Кіпрі браконьєри виловили за допомогою «туманних» сіток та гілок, покритих клеєм, понад 400 тисяч співочих птахів.
На Кіпрі вбили та відправили на продаж у ресторани понад 400 тисяч птахів
Джерело фото: RSPB/PA
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Внаслідок нещодавнього зростання злочинів проти дикої природи на Кіпрі, понад 400 000 співочих птахів були вбиті восени минулого року. Мережі організованої злочинності використовують приманки та динаміки, щоб заманити птахів, які потім ловляться за допомогою "туманних" сіток або гілок, покритих клеєм, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що знищені птахи продавалися через прихований ринок для вживання їх як місцеву страву під назвою "амбелопулія".

Згідно з звітом, складеним BirdLife Cyprus з підтримки RSPB і Комітету проти забою птахів (Cabs), лише восени 2023 року було вбито 435 000 птахів. Хоча протягом останнього десятиліття спостерігалося зменшення кількості виловлених птахів, минулого року відзначено збільшення на 90 000 порівняно з 2022 роком.

Мартін Хеллікар, директор BirdLife Cyprus, підкреслив необхідність підтримки правоохоронних ресурсів для запобігання подібним злочинам.

Кіпр відомий як трамплін для багатьох птахів під час осінніх міграцій між Європою та Африкою. Проте, через масштабний відлов птахів, їхні популяції зазнають серйозного зменшення.

Практика відлову співочих птахів для споживання була заборонена на Кіпрі ще у 1974 році, проте продовжує здійснюватися в промислових масштабах. Співпраця правоохоронних органів Кіпру з BirdLife Cyprus, Cabs і RSPB має на меті зменшити цю практику.

Ресурси поліції, зокрема в Суверенній Базовій Зоні, були скорочені, що призвело до збільшення кількості використаних мереж для лову птахів.

Марк Томас з RSPB наголошує на необхідності збільшення ресурсів поліції для запобігання відлову птахів. Також він підкреслює важливість міжнародного співробітництва у цій сфері.

Наприкінці, Хеллікар зазначив, що BirdLife Cyprus проводить кампанію з підвищення обізнаності, спрямовану на зміну уявлень місцевого населення стосовно споживання птахів та їхнього захисту.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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