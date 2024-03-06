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На Кипре убили и отправили на продажу в рестораны более 400 тысяч птиц

23:00, 6 марта 2024
На Кипре браконьеры выловили с помощью "туманных" сетей и веток, покрытых клеем, более 400 тысяч певчих птиц.
На Кипре убили и отправили на продажу в рестораны более 400 тысяч птиц
Источник фото: RSPB/PA
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Вследствие недавнего роста преступлений против дикой природы на Кипре, более 400 000 певчих птиц были убиты осенью прошлого года. Сети организованной преступности используют приманки и динамики, чтобы заманить птиц, которые затем ловятся с помощью "туманных" сетей или веток, покрытых клеем, сообщает The Guardian.

Отмечается, что уничтоженные птицы продавались через скрытый рынок для употребления их в качестве местного блюда под названием "амбелопулия".

Согласно отчету, составленному BirdLife Cyprus при поддержке RSPB и Комитета против забоя птиц (Cabs), только осенью 2023 года было убито 435 000 птиц. Хотя в течение последнего десятилетия наблюдалось уменьшение количества отловленных птиц, в прошлом году отмечено увеличение на 90 000 по сравнению с 2022 годом.

Мартин Хелликар, директор BirdLife Cyprus, подчеркнул необходимость поддержки правоохранительных ресурсов для предотвращения подобных преступлений.

Кипр известен как трамплин для многих птиц во время осенних миграций между Европой и Африкой. Однако, из-за масштабного отлова птиц, их популяции испытывают серьезное уменьшение.

Практика отлова певчих птиц для потребления была запрещена на Кипре еще в 1974 году, однако продолжает осуществляться в промышленных масштабах. Сотрудничество правоохранительных органов Кипра с BirdLife Cyprus, Cabs и RSPB имеет целью уменьшить эту практику.

Ресурсы полиции, в частности в Суверенной Базовой Зоне, были сокращены, что привело к увеличению количества использованных сетей для ловли птиц.

Марк Томас из RSPB подчеркивает необходимость увеличения ресурсов полиции для предотвращения отлова птиц. Также он подчеркивает важность международного сотрудничества в этой сфере.

В конце, Хелликар отметил, что BirdLife Cyprus проводит кампанию по повышению осведомленности, направленную на изменение представлений местного населения относительно потребления птиц и их защиты.

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