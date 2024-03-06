ВККС рекомендует отправить четырех судей в другие суды

Комиссия решила внести в ВСП представление с рекомендацией на командировку судей сроком на один год в Днепровский апелляционный суд и Красиловский районный суд Хмельницкой области.

В среду, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год:

судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Мазницы Андрея Анатольевича в Днепровский апелляционный суд;

судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Максюты Жанны Ивановны в Днепровский апелляционный суд;

судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Остапенко Виктории Александровны в Днепровский апелляционный суд;

судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области Гладий Людмилы Николаевны в Красиловский районный суд Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей.

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