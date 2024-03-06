Обновленная система «ШЛЯХ»: какие изменения в интерфейсе подачи заявок

Статус «Доработка» в системе «ШЛЯХ» заменен на «Оставлено без движения».

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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте сообщает лицензированным перевозчикам о внесении изменений в интерфейс подачи заявок в системе "ШЛЯХ". Теперь статус заявки "Доработка" заменен на "Оставлено без движения".

Внесенные изменения направлены на улучшение удобства пользователей. Каждая заявка перевозчика в системе "ШЛЯХ" пройдет несколько этапов, которые можно просмотреть в личном кабинете.

На первом этапе заявка готовится, когда пользователь создает проект заявления, который еще не передан на рассмотрение в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ). Здесь можно удалить или передать заявку на рассмотрение.

Далее наступает этап ожидания рассмотрения, когда заявка передана в ГСБТ, но еще не рассмотрена.

Если заявка рассматривается, это означает, что работники ГСБТ проверяют ее.

Статус "Оставлено без движения" указывает на то, что заявка содержит недостатки, из-за которых она оставлена без движения. Нужно ознакомиться с выявленными недостатками и исправить их самостоятельно.

Следующий этап - "Приказ готовится", когда по заявке принято решение, но продолжается процесс включения этого решения в Приказ ГСБТ.

Затем наступает "Приказ ожидает утверждения", когда идет процесс утверждения и обнародования Приказа ГСБТ.

Если требуется оплата, статус будет "Ожидается оплата", после которого будет выдана лицензия.

Также возможны статусы "Оставлено без рассмотрения", "Отказано", или "Выполнено", в зависимости от решения органа лицензирования.

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