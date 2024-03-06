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Киевлянин проведет год за решеткой за домашнее насилие над матерью

22:19, 6 марта 2024
Безработный мужчина, проживая с матерью, неоднократно угрожал женщине физической расправой.
Киевлянин проведет год за решеткой за домашнее насилие над матерью
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевлянину, который систематически совершал насилие над своей матерью, придется провести за решеткой более года, сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева был поддержан обвинительный приговор против 28-летнего киевлянина, который регулярно совершал акты насилия в отношении своей 52-летней матери.

Мужчина проживал с матерью в однокомнатной квартире и не работал, впрочем, он сохранял асоциальный образ жизни и часто возвращался домой в нетрезвом состоянии, оскорбляя и угрожая ей физической расправой.

Эти преступления вызвали серьезные проблемы здоровью и психологическому состоянию матери, что ухудшило ее качество жизни.

Согласно приговору Подольского районного суда города Киева, обидчик приговорен к 1 году 25 дням лишения свободы.

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