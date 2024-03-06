Киевлянин проведет год за решеткой за домашнее насилие над матерью

Безработный мужчина, проживая с матерью, неоднократно угрожал женщине физической расправой.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевлянину, который систематически совершал насилие над своей матерью, придется провести за решеткой более года, сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева был поддержан обвинительный приговор против 28-летнего киевлянина, который регулярно совершал акты насилия в отношении своей 52-летней матери.

Мужчина проживал с матерью в однокомнатной квартире и не работал, впрочем, он сохранял асоциальный образ жизни и часто возвращался домой в нетрезвом состоянии, оскорбляя и угрожая ей физической расправой.

Эти преступления вызвали серьезные проблемы здоровью и психологическому состоянию матери, что ухудшило ее качество жизни.

Согласно приговору Подольского районного суда города Киева, обидчик приговорен к 1 году 25 дням лишения свободы.

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