Киянин проведе рік за ґратами за домашнє насильство над матір’ю

Безробітній чоловік, проживаючи з матір’ю, неодноразово погрожував жінці фізичною розправою.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Киянину, який систематично здійснював насильство над своєю матір'ю, доведеться провести за ґратами понад рік, повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва було підтримано обвинувальний вирок проти 28-річного киянина, який регулярно вчиняв акти насильства відносно своєї 52-річної матері.

Чоловік проживав з матір'ю в однокімнатній квартирі та не працював, втім, він зберігав асоціальний спосіб життя та часто повертався додому у нетверезому стані, ображаючи та погрожуючи їй фізичною розправою.

Ці злочини спричинили серйозні проблеми здоров'ю та психологічному стану матері, що погіршило її якість життя.

Відповідно до вироку Подільського районного суду міста Києва, кривдника засуджено до 1 року 25 днів позбавлення волі.

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