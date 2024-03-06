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Оновлена система «ШЛЯХ»: які зміни в інтерфейсі подачі заявок

22:39, 6 березня 2024
Статус «Доопрацювання» у системі «ШЛЯХ» замінено на «Залишено без руху».
Оновлена система «ШЛЯХ»: які зміни в інтерфейсі подачі заявок
Джерело фото: ukrinform
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Державна служба України з безпеки на транспорті повідомляє ліцензованих перевізників про внесення змін в інтерфейс подачі заявок у системі "ШЛЯХ". Тепер статус заявки "Доопрацювання" замінено на "Залишено без руху".

Внесені зміни спрямовані на поліпшення зручності користувачів. Кожна заявка перевізника в системі "ШЛЯХ" пройде кілька етапів, які можна переглянути в особистому кабінеті.

На першому етапі заявка готується, коли користувач створює проєкт заяви, який ще не переданий на розгляд до Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ). Тут можна видалити або передати заявку на розгляд.

Далі настає етап очікування розгляду, коли заявка передана до ДСБТ, але ще не розглянута.

Якщо заявка розглядається, це означає, що працівники ДСБТ перевіряють її.

Статус "Залишено без руху" вказує на те, що заявка містить недоліки, через які її залишено без руху. Потрібно ознайомитися з виявленими недоліками та виправити їх самостійно.

Наступний етап - "Наказ готується", коли щодо заявки прийняте рішення, але триває процес включення цього рішення до Наказу ДСБТ.

Потім настає "Наказ очікує затвердження", коли триває процес затвердження та оприлюднення Наказу ДСБТ.

Якщо вимагається оплата, статус буде "Очікується оплата", після якого буде видана ліцензія.

Також можливі статуси "Залишено без розгляду", "Відмовлено", або "Виконано", залежно від рішення органу ліцензування.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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