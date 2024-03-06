ВККС рекомендує відрядити чотирьох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією на відрядження суддів строком на один рік до Дніпровського апеляційного суду та Красилівського районного суду Хмельницької області.

У середу, 6 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік:

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Мазниці Андрія Анатолійовича до Дніпровського апеляційного суду;

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Максюти Жанни Іванівни до Дніпровського апеляційного суду;

судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Остапенко Вікторії Олександрівни до Дніпровського апеляційного суду;

судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Гладій Людмили Миколаївни до Красилівського районного суду Хмельницької області.

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