Затримка поставки Україні NASAMS: міністр оборони Канади пояснив причини

Затримки у виконанні контракту на NASAMS викликані фінансуванням з боку США.

Джерело фото: pravda.com.ua

Міністр оборони Канади Білл Блер пояснив причини затримки передачі комплексу протиповітряної оборони NASAMS, придбаного для України. За даними Edmonton Journal, основною причиною затримки є недостатнє фінансування з боку Сполучених Штатів. Замовлення на суму 406 мільйонів доларів, зроблене понад рік тому, до сих пір не було виконано.

«Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти з виробником Kongsberg Defense and Aerospace. Ми намагалися це прискорити. На жаль, США зіткнулися з певними труднощами», - пояснив Білер.

За словами міністра, без спільної угоди на закупівлю NASAMS через стандартний процес закупівель пройшло б декілька років. Однак він підкреслив, що всі сторони розуміють важливість цього проекту.

«Ми це обіцяли, Україні це потрібно. Ми хочемо, щоб це було доставлено якомога швидше... Україна сказала, що вони хочуть, щоб ми продовжували придбання цих ракет NASAMS якомога швидше, і ми робимо все якомога швидше, щоб це сталося», - додав Білер.

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