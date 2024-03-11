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Задержка поставки Украине NASAMS: министр обороны Канады объяснил причины

11:23, 11 марта 2024
Задержки в выполнении контракта на NASAMS вызваны финансированием со стороны США.
Задержка поставки Украине NASAMS: министр обороны Канады объяснил причины
Источник фото: pravda.com.ua
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Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил причины задержки передачи комплекса противовоздушной обороны NASAMS, приобретенного для Украины. По данным Edmonton Journal, основной причиной задержки является недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов. Заказ на сумму 406 миллионов долларов, сделанный более года назад, до сих пор не был выполнен.

"Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты с производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Мы пытались это ускорить. К сожалению, США столкнулись с определенными трудностями", - пояснил Билер.

По словам министра, без совместного соглашения на закупку NASAMS через стандартный процесс закупок прошло бы несколько лет. Однако он подчеркнул, что все стороны понимают важность этого проекта.

"Мы это обещали, Украине это нужно. Мы хотим, чтобы это было доставлено как можно скорее... Украина сказала, что они хотят, чтобы мы продолжали приобретение этих ракет NASAMS как можно скорее, и мы делаем все как можно скорее, чтобы это произошло", - добавил Билер.

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