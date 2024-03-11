Биткоин взлетел до нового исторического максимума за $71 тысяч

Цена в более 70 тысяч долларов является самым высоким показателем.

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Биткоин продолжает свой рост, достигнув нового рекорда более 71 тысяч долларов за один биткоин. Рост крупнейшей криптовалюты на рынке свидетельствует о высокой активности и заинтересованности инвесторов, а также отсутствии признаков замедления этого тренда.

По состоянию на 10:00 в понедельник, 11 марта, цена биткоина колеблется от 71288,95 до 71301,60 долларов.

По данным Reuters, биткойн получил поддержку благодаря поступлению средств в новые спотовые биткойн-биржевые фонды, а также из-за оптимистичных ожиданий относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США.

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