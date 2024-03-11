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Стосовно догляду за особами з інвалідністю – звільнять від призову тільки родичів 1-2 ступеня споріднення – Ольга Василевська-Смаглюк про результати засідань Комітету

Народний депутат повідомила, які аспекти враховані стосовно догляду за особами з інвалідністю та щодо призову здобувачів освіти під час розгляду законопроекту про мобілізацію.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

У законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації

Стандарти вищої освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття вищої освіти для окремих спеціальностей або освітніх програм із спеціальностей, що передбачають доступ до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

  1. У світі

Біткоін злетів до нового історичного максимуму за $71 тисяч

10:16, 11 березня 2024
Ціна у понад 70 тисяч доларів є найвищим показником.
Біткоін злетів до нового історичного максимуму за $71 тисяч
Джерело фото: UNSPLASH
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Біткойн продовжує свій ріст, досягнувши нового рекорду понад 71 тисяч доларів за один біткойн. Зростання найбільшої криптовалюти на ринку свідчить про високу активність і зацікавленість інвесторів, а також відсутність ознак уповільнення цього тренду.

Станом на 10:00 у понеділок, 11 березня, ціна біткойн коливається від 71288,95 до 71301,60 доларів.

За даними Reuters, біткойн отримав підтримку завдяки надходженню коштів у нові спотові біткойн-біржові фонди, а також через оптимістичні очікування щодо можливого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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