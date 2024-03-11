Біткоін злетів до нового історичного максимуму за $71 тисяч

Ціна у понад 70 тисяч доларів є найвищим показником.

Джерело фото: UNSPLASH

Біткойн продовжує свій ріст, досягнувши нового рекорду понад 71 тисяч доларів за один біткойн. Зростання найбільшої криптовалюти на ринку свідчить про високу активність і зацікавленість інвесторів, а також відсутність ознак уповільнення цього тренду.

Станом на 10:00 у понеділок, 11 березня, ціна біткойн коливається від 71288,95 до 71301,60 доларів.

За даними Reuters, біткойн отримав підтримку завдяки надходженню коштів у нові спотові біткойн-біржові фонди, а також через оптимістичні очікування щодо можливого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.