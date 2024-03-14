Болгарія відправила в Україну першу партію бронетехніки

Болгарія відправила 30 вагонів бронетехніки до України.

Джерело фото: defence-ua.com

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Болгарія надіслала перші 30 вагонів з бронетранспортерами до України. У цій партії загалом 100 одиниць техніки. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Novinite.

Операція з транспортування бронетехніки розпочалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня. Загальна вартість військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).

Коментуючи затримку в постачанні допомоги, Тагарєв зазначив складності логістики і додав, що прискорення відправки було неможливим.

Міністр також підкреслив важливість постійної підтримки України, зазначивши, що Болгарія «залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів».

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