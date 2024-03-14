Болгарія відправила в Україну першу партію бронетехніки

Болгарія надіслала перші 30 вагонів з бронетранспортерами до України. У цій партії загалом 100 одиниць техніки. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Novinite.
Операція з транспортування бронетехніки розпочалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня. Загальна вартість військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).
Коментуючи затримку в постачанні допомоги, Тагарєв зазначив складності логістики і додав, що прискорення відправки було неможливим.
Міністр також підкреслив важливість постійної підтримки України, зазначивши, що Болгарія «залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.