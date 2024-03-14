Болгария отправила в Украину первую партию бронетехники

Болгария отправила 30 вагонов бронетехники в Украину.

Источник фото: defence-ua.com

Болгария отправила первые 30 вагонов с бронетранспортерами в Украину. В этой партии всего 100 единиц техники. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает Novinite.

Операция по транспортировке бронетехники началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта. Общая стоимость военной помощи превысила 170 тысяч болгарских левов (более 94 тысяч долларов).

Комментируя задержку в поставке помощи, Тагарев отметил сложности логистики и добавил, что ускорение отправки было невозможным.

Министр также подчеркнул важность постоянной поддержки Украины, отметив, что Болгария "остается бдительной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам".

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